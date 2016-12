[류병학의 '사진학교'] ⑩ '수공업' 아트는 끝났다!

'남자용 소변기' 필자는 오늘 현대미술의 악동으로 불리는 뒤샹의 '레디-메이드(ready-made)'에 관해 언급하고자 한다. 미술계뿐만 아니라 일반인에게도 잘 알려진 뒤샹의 대표작인 <샘(Fountain)>(1917)은 공장에서 대량생산된 '남자용 소변기'를 '작품'으로 제시한 것이다. 뒤샹은 뻔뻔스럽게 자신이 만들지도 않은 '기성품'을 자신의 작품으로 간주했다.



일단 뒤샹이 '대량생산'에 주목한 일화 하나를 소개하겠다.



1912년, 마르셀 뒤샹은 콘스탄틴 브랑쿠지(Constantin Brancusi) 그리고 페르난드 레제(Fernand Leger)와 함께 항공박람회장을 방문한다. 당시 뒤샹은 항공기 프로펠러를 보고 감탄하여 마치 공장에서 생산된 것처럼 보이도록 정교하게 조각을 제작하는 일명 '현대조각의 아버지'로 불리는 브랑쿠지에게 다음과 같이 묻는다.



"이제 아트는 끝났어. 누가 저 프로펠러보다 더 잘 만들 수 있겠나? 자네 할 수 있겠나?"



여러분도 아시다시피 항공기의 프로펠러는 공장에서 생산된 것이다. 따라서 뒤샹의 진술은 간단한 도구와 손을 사용하여 공업적인 생산 활동을 하는 기존 수공업을 폐기하고 새로운 공업형태, 즉 기계화인 산업혁명을 암시한다. 만약 그 점을 아트에 접목시킨다면, 그것은 전통적 의미의 '수공업 아트는 끝났다'는 것을 암시한다. 따라서 현대미술의 혁명은 일종의 '산업 아트(Industrial Art)'로 나타나게 된다.



1917년 뒤샹은 공장에서 대량으로 생산한 일상품(소변기)에 '리처드 머트(Richard Mutt)'라는 가명으로 사인하여 독립미술가협회 전시회에 작품 '샘'을 출품했다.



당시 독립미술가협회는 누구나 6달러만 지불하면 전시회에 작품을 출품할 수 있다고 했다. 하지만 리처드 머드가 출품료 6달러를 지불하고 '샘'을 출품했지만 전시위원회는 보이콧했다. 왜 독립미술가협회는 리처드 머트의 '샘'을 작품으로 보지 않았을까? 뒤샹은 '맹인(The Blind Man)' 지에 리처드 머트의 '샘'이 독립미술가협회로부터 거부당한 것에 대한 항의 글을 실었다. 항의 글중 일부분을 인용해 보겠다.



"리처드 머트는 샘을 보냈다. 그의 발송물은 어떤 논의도 없이 사라져버렸고, 그것은 전혀 전시되지 않았다. 무엇에 의해서 그들은 샘의 기각을 결정했는가? 류병학 작가 1.어떤 이는 그것이 부도덕하고 비속하다고 주장했다. 2.다른 이는 그것이 하나의 단순한 설치기구의 표절이라고 주장했다. 물론 샘은 마치 하나의 욕조가 부도덕한 것으로 존재할 수 있는 것처럼 부도덕하다. 그것은 사람들이 시설공의 진열창에서 날마다 볼 수 있는 하나의 품목이다. 머트 씨가 자신의 두 손으로 손수 제작했는지 아닌지는 중요치 않다. 그는 그것을 선택했다." - The Richard Mutt Case. 'The Blind Man' Nr.2. New York Mai. 1917.



머시라? 현대미술 키워드가 아무리 '새로움'이라고 한다지만, '소변기'가 '작품'이란 것은 도통 이해가 되지 않다고요? 좋다! 그럼, 필자가 여러분께 질문 2개를 던지겠다.



뒤샹의 '샘'이 등장하기 전까지 서구의 회화는 무엇이었나? 회화는 '캔버스에 물감(oil on canvas)'으로 '그려진' 평면이었다. 그럼 조각은? 조각은 '손으로 만들어진' 입체였다.



자, 두 번째 질문 나간다. 그렇다면 회화와 조각의 공통점이 있다면 무엇인가? 회화와 조각의 공통점은 한 마디로 '손으로' 그려진/만들어진 것이다.



그럼 뒤샹의 '샘'은? 그것은 작가의 손으로 만들어진 것인가? 아니다! 그것은 뒤샹의 손으로 만들어진 것이 아니다. 그것은 위생도기점에서 판매하는 소변기를 작가가 구입한 것이다. 그럼 뒤샹의 '샘'은 (작가의 손으로 그려진/만들어진) 전통적인 서구미술에 '똥침'을 놓은 것이 아닌가?



그렇다면 100년 전 탄생한 '뒤샹의' 레디-메이드는 '작가의 손을 통해 만든 것'(作品)이라는 기존 미술개념(손으로 제작한 작품)을 폐기시키고 새로운 미술개념(기계로 대량생산된 일상품)을 제시한 것이 아닌가? 그렇다면 뒤샹의 레디-메이드는 새로운 내용도 아니고 새로운 형식도 아닌 기술의 혁신(대량생산)에서 탄생한 것이 아닌가? / 독립큐레이터