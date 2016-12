순천향대천안병원 김지선, '젊은 연구자' 선정

정신건강의학과 김지선 교수 [중부매일 송문용 기자] 순천향대학교 천안병원 정신건강의학과 김지선 교수(37)가 대한조현병학회의 '젊은 연구자 연구기금' 지원 연구자로 선정됐다.



'젊은 연구자 연구기금'은 조현병학회가 조현병 치료 발전을 위해 조성한 기금으로, 학회는 매년 만 45세 이하의 우수 연구자 1명을 선정해 소정의 연구비를 지원해오고 있다.



김 교수는 연구 주제, '조현병 관해(寬解)의 예측인자로서의 청각유발전위(Mismatch negativity indexes and auditory P300 as prognostic factors for remission in schizophrenia)'를 제출해 선정됐다.



김 교수는 "관해는 조현병 증상이 소실된 것으로, 관해를 예측할 수 있는 인자가 규명되면 조현병 치료의 큰 전기가 마련될 것"이라고 말했다.



김지선 교수는 현재 대한신경정신의학회 임상뇌파 태스크포스 위원 및 간사로도 활동 중이며, 뇌파를 이용한 뇌기능 연구 등으로 다수의 학술상을 수상한 학계가 주목하는 정신건강의학과 전문의다.