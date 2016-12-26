[¿À´ÃÀÇ SNS ÀÌ½´] ÃÖ¼ø½Ç ±¸Ä¡¼Ò Ã»¹®È¸ µî

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[¿À´ÃÀÇ SNS ÀÌ½´] ÃÖ¼ø½Ç ±¸Ä¡¼Ò Ã»¹®È¸·¹Ý±â¹® 23¸¸ ´Þ·¯·ÁßÇÐ±³ ±³Àå Á÷À§ ÇØÁ¦
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26ÀÏ °æ±â ÀÇ¿Õ½Ã ¼¿ï±¸Ä¡¼Ò¿¡¼ ¿¸° '¹Ú±ÙÇý Á¤ºÎÀÇ ÃÖ¼ø½Ç µî ¹Î°£ÀÎ¿¡ ÀÇÇÑ ±¹Á¤³ó´Ü ÀÇÈ¤»ç°Ç Áø»ó±Ô¸íÀ» À§ÇÑ ±¹Á¤Á¶»çÆ¯º°À§¿øÈ¸ ÇöÀå Ã»¹®È¸'°¡ ÃÖ¼ø½Ç, Á¤È£¼º, ¾ÈÁ¾¹ü ÁõÀÎÀÌ ºÒÃâ¼®ÇÑ Ã¤ ¿¸®°í ÀÖ´Ù. / ´º½Ã½º
¡ß ÃÖ¼ø½Ç ±¸Ä¡¼Ò Ã»¹®È¸
26ÀÏ '±¹Á¤ ³ó´Ü »ç°Ç'À» Á¶»çÁßÀÎ ±¹Á¶ Æ¯À§°¡ Ã»¹®È¸ Ãâ¼®À» °ÅºÎÇÏ°í ÀÖ´Â ÃÖ¼ø½ÇÀ» »ó´ë·Î ÇöÀå Ã»¹®È¸¸¦ ¿¾úÁö¸¸ ÃÖ¼ø½Ç, Á¤È£¼º, ¾ÈÁ¾¹ü µî ÇÙ½É ÁõÀÎµé ¸ðµÎ Ã»¹®È¸¿¡ ´ëÇØ ºÒÃâ¼® ÀÇ»ç¸¦ ¹àÈù °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. ÀÌ¿¡ ±¹Á¶ Æ¯À§ ±è¼ºÅÂ À§¿øÀåÀº "±¹¹ÎÀÇ ¾Ë±Ç¸®¸¦ ¹«½ÃÇÑ ÃÖ¼ø½Ç ÁõÀÎ¿¡ ´ëÇØ¼´Â °¡Àå Å« ±¹È¸ ¸ðµ¶ÁË¸¦ Àû¿ëÇØ ±¹¹ÎÀÇ ÀÌ¸§À¸·Î °í¹ßÁ¶Ä¡ ÇÒ °Í"ÀÌ¶ó¸ç "»ç¹ýÀû ÆÇ´ÜÀÌ ¹Ýµå½Ã ÀÌ·ïÁú ¼ö ÀÖµµ·Ï ³ë·ÂÇÒ °Í"ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¿¡ "µ¶¹æ¿¡ ÀÖ´Ù´Âµ¥ ±× µ¶¹æµµ Æ¯Çý ¾Æ´Ï³Ä", "¿ì¸®³ª¶ó´Â ››¾î ºüÁø°Ç°¡…. ¾îµÒÀÇ ³¡ÀÌ ¾Èº¸ÀÎ´Ù", "´º½ºº¸¸é¼ Á¤¸» È°¡ Ä¡¹Ð¾î ¿Ã¶ú´Ù" µîÀÇ ´ñ±ÛÀÌ ´Þ·È´Ù.
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¹Ý±â¹® À¯¿£ »ç¹«ÃÑÀå / ´º½Ã½º
¡ß ¹Ý±â¹® 23¸¸ ´Þ·¯
Áö³ 24ÀÏ ½Ã»çÀú³ÎÀº ¹Ý±â¹® ÃÑÀåÀÌ ¹Ú¿¬Â÷ Àü ÅÂ±¤½Ç¾÷ È¸ÀåÀ¸·ÎºÎÅÍ 23¸¸ ´Þ·¯¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù°í º¸µµÇß´Ù. ±×¸®°í ´ÙÀ½³¯ÀÎ 25ÀÏ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ¹Ú¹ü°è ÀÇ¿øÀº ÀÚ½ÅÀÇ SNS¿¡ ¹Ú¿¬Â÷ ºñ¼, ¹Ý±â¹® ÀÌ¸§·¾×¼ö ±â·Ï… 5¸¸ ´Þ·¯Âë' ÀÌ¶ó´Â ±â»ç¸¦ ¸µÅ©ÇÑ µÚ "°ú°Å À¯»ç»ç·Ê¿¡¼ ¹Ú¿¬Â÷ ºñ¼ ¸Þ¸ð´Â ·Ôµ¥È£ÅÚ ¸î Ãþ ¸î ½Ã¶ó´Â ¾à¼Ó ÀÏÁ¤ÀÌ ±âÀçµÈ °Í¸¸À¸·Îµµ À¯ÁËÁõ°Å·Î »ç¿ëµÆ´Ù"¶ó´Â ±ÛÀ» °ÔÀçÇØ ¿Â¶óÀÎ»ó¿¡¼ ÈÁ¦°¡ µÆ´Ù.
ÀÌ¿¡ ´©¸®²ÛÀº "½Ã»çÀú³Î¿¡ ±â»ç»èÁ¦ ¿äÃ»µµ Çß´Ù´õ¶ó…. ½ÃÀÛµµ ¾ÈÇß´Âµ¥ ¾ð·ÐÅëÁ¦?", "¿ì»óÈ ³¡ÆÇ¿Õ º¸¿©ÁØ '°Å¸ñ ¹Ý±â¹®'µµ ³¸®ÀÎµ¥ ½Ã²ø¹÷ÀûÇÏ´Ù" µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸ÀÌ¸é¼ "¾Æ´Ï ¶© ±¼¶Ò¿¡ ¿¬±â ³¯±î¿ä?"µîÀÇ ÀÇ°ßµµ ³»ºñÃÆ´Ù.
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ÀÌ »çÁøÀº ÇØ´ç±â»ç¿Í Á÷Á¢ÀûÀÎ °ü·ÃÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. / ÀÚ·á»çÁø Å¬¸³¾ÆÆ®ÄÚ¸®¾Æ
¡ß ÁßÇÐ±³ ±³Àå Á÷À§ ÇØÁ¦
Àü³² ¸ð ÁßÇÐ±³ÀÇ ±³ÀåÀÌ ±³Àå½Ç¿¡¼ À½¶õ µ¿¿µ»óÀ» ½ÃÃ»ÇÑ »ç½ÇÀÌ È®ÀÎµÅ Á÷À§ÇØÁ¦ µÆ´Ù. 26ÀÏ Àü³²µµ±³À°Ã»¿¡ µû¸£¸é Áö³ 8ÀÏ ±³Àå½Ç ¾È¿¡¼ À½¶õµ¿¿µ»óÀ» ½ÃÃ»ÇÏ°í ÀÖ´Â ±³ÀåÀÇ ¸ð½ÀÀ» ±ÙÃ³¸¦ Áö³ª´ø 3ÇÐ³â ÇÐ»ý 2¸íÀÌ ¹ß°ßÇØ ±× ¸ð½ÀÀ» ÃÔ¿µÇÑ µÚ SNS¿¡ °ÔÀçÇß´Ù. ÀÌ¸¦ º» ÇÑ ÇÐºÎ¸ð°¡ µ¿¿µ»óÀ» ±¹¹Î½Å¹®°í¿¡ ½Å°íÇÏ¸é¼ »ç°ÇÀÌ ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
ÀÌ¿¡ "Á¤¸» ÁÖÃ¥ÀÌ´Ù", "¾îµð¼ ºÁ¾ß ÇÒÁö ±¸ºÐµµ ¸øÇÏ³ª", "Áý¿¡¼ ºÃÀ¸¸é µÇÁö….´ä´äÇÏ´Ù" µîÀÇ ºÎÁ¤ÀûÀÎ ´ñ±ÛÀÌ ¿¬ÀÌ¾î ´Þ·È´Ù. / ¿¬ÇöÃ¶