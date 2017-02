[중부매일 문영호 기자] 선문대학교(총장 황선조)는 2017학년도 입학예정인 예비 신입생 65명을 대상으로 지난 7일부터 9일까지 'Pride in 선문' 예비대학, '나만의 Hi 스토리 새출발 과정'이라는 주제로 용평리조트에서 예비대학 캠프를 개최했다.



'Pride in 선문' 나만의 스토리 찾기 라는 주제로 유학생 대상으로 진행된 1차 예비대학에 이어, 2차 'Pride in 선문' 예비대학은 사회통합전형, 정시·수시 전형 등 다양한 전형의 학생들을 대상으로 개최됐다.



2박 3일 동안 ▶ 자신의 장점 발견과 자기 이해 ▶ 꿈 찾기 ▶ 꿈을 이루기 위한 목표설정 ▶ 스포츠 활동(스키/보드)으로 도전과 자신감 갖기 등의 프로그램으로 이뤄졌다.



이를 통해 예비 대학생들은 대학에서 꿈꾸고 준비해 나가는 것에 대한 고찰, 자기이해 등 대학생으로서의 새 출발 과정을 배웠다.



캠프 관계자는 "소통과 체험교육으로 효율적인 인간관계와 공동체의식을 키우고, 자기이해 및 목표탐색 활동을 통해 대학생활에 대한 동기를 키워나갈 수 있는 계기가 되었기를 기대한다"고 밝혔다.



캠프에 참가한 한상훈(기계ICT융합공학과 입학예정) 학생은 "새로운 친구들과 친해질 수 있어서 좋은 시간이었고, 꿈에 대해 깊게 생각할 수 있어 의미 있는 시간이었다"고 참가 소감을 말했다.

