요즘 모 방송의 '어쩌다 어른'이란 프로그램을 통하여 올부터 '식사(史)를 합시다'라는 주제로 펼쳐지는 교양연예 특강이 큰 반향과 공감을 얻고 있다. 이 특강은 대학에서 연극영화학과를 다녔고, 대학원에서 역사교육학을 전공한 22년 경력의 학원강사가 펼치는 한국통사 강의이다. 이 프로그램에서 그는 이제까지 인물이나 사건중심의 부분적인 강연 틀에서 벗어나 한반도의 시작부터 삼국시대, 고려, 조선, 근대에 이르기까지 한국역사 전반을 아우르는 한국통사 강연을 펼칠 예정이다. 이 강의가 대중들에게 반향을 일으킨 배경은 지금까지 보고 들었던 특정 나무 중심의 역사인식 한계를 뛰어 넘어 한국역사의 전체적 맥락과 흐름을 파악 할 수 있도록 숲 중심의 역사인식으로 확장해 일반인의 이해력과 공감대를 넓혔기 때문으로 평가된다.



이는 제4차 산업혁명이 본격화되고 있는 현시점에서 메가트렌드의 이해와 입체적이며 종합적인 사고가 요구되고 있는 현 상황을 감안할 때 무엇보다 나무만 쳐다보다 자칫 숲을 보지 못해 변화의 기회를 놓쳐 밀려나면 미래를 기약할 수 없다는 관점에서 우리에게 시사해 주는 바가 크다.



흔히 '역사를 잊은 민족에게 미래는 없다'는 말이 있다. 이 말은 아직도 많은 국민들과 언론, 단체, 심지어는 국가기관에서도 단재 신채호 선생의 말씀으로 알고 표시된 경우가 많다. 한일간 역사관계 문제나 3.1절, 광복절, 각종 행사포스터, 표지석, 인터넷 등 여기저기에 이 말이 널리 인용되고 있다. 수많은 학자와 정치가, 식자들도 출처가 정확히 확인되지 않은 이 말을 신채호 선생의 말씀으로 알고 있다. 올 3.1절에도 서울도서관 외벽 현수막에도 이 문구가 사용되었다. 이 말은 많은 사람들이 공감하는 것이나 정작 명확한 출처는 확인되지 않은 가운데 무분별하게 쓰이고 있는 것이 현실이다.



이 말의 출처는 영국 수상이었던 윈스턴 처칠의 '과거를 잊은 국가에게 미래는 없다(A nation that forgets its past has no future, 1965)'는 기록이 남아 있다. 그러나 단재 신채호와 관련한 기록에는 이 말을 정확하게 확인할 수가 없다. 다만 조선상고사와 대한협회 회보 제3호에 '역사는 역사를 위하여 역사를 짓는 것이요, 역사 이외에 무슨 딴 목적을 위하여 짓는 것이 아니다.''역사는 아(我)와 비아(非我)의 투쟁이다.'고 기록되어 있다. 그리고 '영토를 잊은 민족은 재생할 수 있어도, 역사를 잊은 민족은 재생할 수 없다.''자신의 나라를 사랑하려거든 역사를 읽을 것이며, 다른 사람에게 나라를 사랑하게 하려거든 역사를 읽게 할 것이다"는 기록만 확인할 수가 있을 뿐이다. 따라서 잘못 알려진 말이 지금까지 버젓이 사실처럼 쓰이고 있어 보다 명확한 사실 규명이 필요하다.



특히, 지금의 국내현실 속에 일본의 그릇된 역사교육, 중국의 동북공정 등과 같은 역사적 부정과 사실왜곡이 더욱 노골화되는 상황에서 '역사를 잊은 민족은 미래가 없다'는 문구가 우리에게 시사해 주는 바가 결코 적지 않고, 누구나 공감할 수 있는 명언임은 분명하다.

정삼철 충북연구원 성장동력연구부 수석연구위원

이에 충북도 이 말의 의미를 다시 되새겨 봐야 할 것이다. 신채호 선생이나 윈스턴 처칠의 말을 빌린다면 역사를 잊은 충북에게 미래는 없다. 그리고 스스로 충북을 사랑하려거든 충북의 역사를 읽어야 하며, 다른 이가 충북을 사랑하게 하려거든 충북의 역사를 읽게 해야 한다. 그러나 충북도사 종합기록물인 충북도지를 발간한지가 이미 25년이 지나면서 충북의 역사를 잊고 있다. 충북과 관련한 역사자료의 발굴과 정리도 제대로 이루어지지 않고 있고 왜곡된 부분이 많아 충북에 대한 역사인식도 과거에 머물러 있는 것이 많다. 따라서 충북의 미래비전을 새로 그리려면 우선 지난 충북의 역사를 재정리하고 다시 들여다보며 충북에 대한 역사인식을 새롭게 하여 미래를 준비해 나가야 한다.

