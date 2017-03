ⓒ Pixabay

'꽃=사치' 라는 인식이 여전히 팽배하다. 하지만 작은 꽃 한 송이가 사람의 기분을 좋게 하고, 공간의 분위기를 바꾸며, 행복감을 높여 생산성을 15% 높여준다는 연구결과가 있다. 꽃으로 '사치'를 부려볼 만한 일이다.



청주시 흥덕구 송정동에 위치한 aT 충북본부 사무실의 직원들 책상 위에는 싱싱한 꽃들이 담긴 화병이 하나씩 놓여있다. 꽃은 일주일마다 새로운 꽃으로 바뀐다. 매일 살아있는 꽃들을 보면서 일하는 직원들의 얼굴에는 격무에 시달린 스트레스의 그늘보다는 생기와 웃음꽃이 피어 있다. aT(한국농수산식품유통공사)가 전국적으로 추진하고 있는 '1Table 1Flower'의 하나로, '사무실 책상마다 꽃 하나씩을 놓자'는 운동 덕분이다.



이 운동이 눈길을 끄는 이유는, 지난해 9월28일부터 시행된 부정청탁금지법(일명 '김영란법')으로 어려움을 겪고 있는 화훼농가와 꽃집을 돕자는 데 있다는 점이다. 실제로 김영란법 시행 이후 꽃집에서의 법인카드 사용액이 전년동기대비 11.4%가 감소하면서 매출이 뚝 떨어졌단다. 체감하는 매출 감소폭은 40%를 웃돈다. aT 충북본부는 이 '1Table 1Flower' 운동으로 직원 1명당 일주일에 2천500원 상당의 꽃을 주문, 지역의 꽃집을 돕고 있다. 6개월에 총 80만원. aT 전체로 보면 1년간 3만3천 테이블에 총 8천250만원의 예산이 들어간다.

김미정 경제부 차장

하지만 달리 생각해보면, 커피 한 잔 값의 절반 금액으로 일주일간 꽃과 함께 할 수 있고, 특히 김영란법으로 어려운 화훼농가를 돕는다는 점에서 '착한' 운동이고, '향기로운' 캠페인인 셈이다. 향기는 오래, 멀리 갈수록 좋은 법. 충북도, 청주시 등 지자체와 공기업, 대기업 등에서도 '1 table 1 Flower' 운동에 힘을 보탠다면 경기불황에 김영란법으로 이중고를 겪고 있는 화훼농가에 작지만 큰 힘이 될 것이다. 전북도는 이미 이 운동에 동참하고 있고, 부산시도 4월부터 시작한다. 딱딱한 사무실 책상위의 꽃 한 송이가 나를 웃게 하고, 화훼농가도 웃게 할 수 있다. 오늘, 나를 위한 꽃 한 송이를 사보는 건 어떨까.

김미정 기자 mjkim@jbnews.com

