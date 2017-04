극동대 장기진 교수, '마르퀴즈 공로상' 수상

[중부매일 최동일 기자] 극동대학교는 글로벌경영학과 장기진 교수가 세계 3대 인명사전인 '마르퀴즈 후즈 (Marquis who's who in the world)'의 Albert Nelson Marquis 평생 공로상 수상자로 선정됐다.



장 교수는 25년 이상의 정보경영 분야 실무경험으로 IT 및 관련 논문을 다수 발표하고 기술개발 활동 등 전공 분야에서 탁월한 업적을 낸 공로를 인정받고 있다.

장기진 교수

또한 'IT Innovation 혁신 대상' 지식경제부장관상, 정보통신산업진흥원장 공로패를 받고 현대인물사에 등재됐으며 국제e비즈니스학회 회장을 역임했다.



이번 수상으로 장 교수는 주요 검색 엔진에 높은 가시성을 얻게 됐으며, 전 세계에서 가장 유명한 전문가 150만명에 대한 데이터베이스 인 Marquis Biographies Online (MBO)의 확장된 전기 및 독점 액세스가 제공된다.



한편 2012년에는 마르퀴즈 후즈 후와 함께 미국인명연구소 ABI에서 'Fellow(석학교수)'와 50인의 과학자로, 국제인명센터 IBC에서도 TOP 100 Scientists 및 Educators로 등재됐다.

최동일 기자 choidi@jbnews.com

