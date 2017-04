이 사진은 해당기사와 직접적인 관련이 없습니다. / 자료사진 (클립아트코리아)

공익을 위해 필요성을 인식하면서도, 위험 및 혐오시설 등이 설치되었을 경우 발생할 수 있는 여러가지 부정적인 영향으로 인해 자신의 지역에 쓰레기 소각장, 유류저장소, 송전탑 등 특정 시설물이 들어오는 것을 반대하는 현상을 님비현상(NIMBY: Not In My Back Yard)이라고 한다. 최근 개인주의가 보편화 되고 경제적 이익에 대한 관심이 증대되면서 님비현상은 모두가 한 번쯤은 들어봤을 만큼 사회적 이슈가 되었고, 우리가 살고 있는 지역 어디에나 발생하고 있으며 발생할 수 있는 문제가 되었다.



이러한 현상의 원인은 지나친 개인의 권리주장에 따른 것으로도 볼 수 있는데, 헌법에서 보장되는 개인의 권리는 '자유'라고 하여 무제한적으로 인정되는 것이 아니다. 공공의 이익을 위해서 그리고 다수의 사회적 원칙에 입각하여 신의에 맞게 행사하여야 한다.



민주주의에서 다수가 같은 주장을 낸다고 하여 그것이 과연 공익을 위해 항상 올바른 것인지 다시 한 번 생각해 보아야 한다.



최근 서울시 금천구에서는 소방서 설립 예정지에 거주하는 일부 주민들의 소방서 설립 반대 문제로 시끄럽다. 동네 발전 저해, 보상금 문제, 사이렌 소리 등의 사유로 주민들 간 갈등만 커지고 있다. 금천구는 서울시에서 유일하게 소방서가 없는 구라고 한다. 그럼에도 불구하고 여전히 일부 주민들의 이기주의로 해당 구 주민들의 생명과 재산을 보호하기 위해 필수적인 시설인 소방서가 설치되지 못하고 있는 것이다.



필자가 근무하고 있는 청주시도 님비현상에서 예외는 아니다. 필자는 건축인허가 업무를 담당하고 있는 공무원인데, 업무를 하면서 이러한 사회적 문제로 인한 민원에 많이 부딪히게 된다. 근래에는 업무를 보며 "좋은 건축물과 나쁜 건축물이 따로 있을까?"라는 의문이 들게 된다. 주택이나 학원은 좋은 건축물이고 축사, 장애인시설, 공장, 제조 업소는 나쁜 건축물일까? 이러한 건축물들은 우리 지역발전을 위해 모두 필요한 건축물이고 시민 누군가에게는 '밥줄'일 수 있다.



공무원인 필자는 법이라는 기준을 벗어날 수 없는 입장이다. 건축허가는 허가요건에 맞는 경우에는 반드시 허가하여야 하는 '기속행위'이므로 인근 주민들의 민원만으로 타인의 재산권을 침해하는 행정행위를 할 수 없다. 그러한 행위는 공무원 권한의 일탈·남용으로 위법한 행동인 것이다. 그럼에도 행정업무를 하는 공무원에게 하루에도 수차례 민원을 넣으며 타인의 재산권을 침해하는 행정처분을 하라고 강요하는 일부 시민들이 존재한다.

이자영 청주시 청원구 건축과 주무관

여전히 우리 동네(My Back Yard)만 잘살자는 마음가짐으로 인한 지역 이기주의가 존재하기 때문이다. 이러한 문제를 해결하기 위해선 우리사회 공동체를 조금 더 넓게 보는 시각이 필요하다. 국가 또는 자치단체에서 시민들 각자의 존엄성을 인정하여야 하듯이, 개인들도 집단의 이익과 공동체의 조화로운 발전을 염두에 두고 생각하여야 할 것이다. 서로의 처지와 생각을 존중하고 문제를 함께 해결하려는 의지로 합리적 의사결정을 통한 대화와 타협을 거친다면 우리지역의 갈등도 해결되고 더 나아가 지역발전에 큰 밑거름이 될 것이라고 믿는다.

