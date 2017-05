위 사진은 기사의 이해를 돕기 위한 사진으로 해당기사와 직접적인 관련이 없습니다. / 자료사진 (클립아트코리아)

얼마 전 지인이 제주도에서 한 달만 살아보겠다며 떠났다. 누구의 아내, 어느 집의 며느리, 누구의 엄마로부터 벗어나 오롯이 자신만을 위한 시간을 가져 보겠다며 여행을 감행했다. 자신의 내면을 들여다보고 삶의 의미를 재정립해보고 싶다고 했다.



삶은 의미와 무의미를 넘나든다. 산다는 것은 의미를 찾아 나아가는 여행이다. 철학자 '가브리엘 마르셀'은 인간을 '호모 비아토르(Homo Viator)', 즉 '여행하는 인간'으로 정의했다. 시인 류시화는 "인간은 본질적으로 '길을 가는 사람'이다. 공간의 이동만이 아니라 현재에서 미래로의 이동, 탄생에서 죽음까지의 과정도 길이다. 삶의 의미를 찾아 길을 떠나는 여행자, 한곳에 정착하지 않고 방황하며 스스로 가치 있는 삶을 찾아나서는 존재를 가리킨다."고 말한다.



최근 인생길을 의미와 가치로 채워나가는 욜로족이 급부상하고 있다. '욜로(YOLO:You Only Live Once)'라는 신조어는 2011년 래퍼 드레이크가 발표한 더 모토(The Motto)의 노래 가사에서 'You Only Live Once'와 'YOLO'가 등장한 것이 계기가 되었다. 욜로족은 한 번 뿐인 인생임을 직시하고 자신이 하고 싶은 일을 하는 현재의 행복 추구를 가장 중시하는 라이프스타일이다. 1인 가구가 늘면서 혼자 술을 마시는 혼술, 혼자 밥을 먹는 혼밥, 혼자 투숙하는 혼숙을 즐기는 나홀로족도 같은 맥락이다. 욜로족과 나홀로족은 현재 즐길 수 있는 일에 시간과 돈을 아낌없이 투자한다.



삶은 익숙한 것과 결별하는 순간 진보한다. 과거의 나와 작별하고 새로운 나를 찾고자 할 때 여행은 시작된다. 만약 내 삶이 방향성을 상실한 듯 하고, 일상이 진부하게 느껴지고, 심각한 갈등관계에 봉착해 있다면 '호모 비아토르'의 삶을 살고 있는지 들여다볼 시점이다. 미국 시인 마야 안젤루는 "인생은 숨을 쉰 횟수가 아니라 숨 막힐 만큼 벅찬 순간을 얼마나 맞이했는지에 의해 평가된다."고 말했다. '누구여야만 하는 나'와 '어디에 있어야만 하는 나'가 아닌 본연의 나를 찾아 나서는 호모 비아토르의 삶이 가슴 뛰는 벅찬 감동을 이끈다.



시간은 우주 만물을 지배하는 힘이다. 삶이 주는 무게가 무의미한 일들과 무의미한 시간으로 몰아넣는다. 무의미한 고민이나 무의미한 일들로 무의미한 시간을 보내는 것은 유한(有限)한 삶에 대한 모독이다. 삶은 순식간에 지나가는 일상에서 찰나의 기회를 포착해야하기 때문이다. 에센바흐는 "시간을 지배할 줄 아는 사람은 인생을 지배할 줄 아는 사람이다."고 했다. 지금 이 순간들을 놓치지 않고 의미 있는 시간들로 채우는 일상이 호모 비아토르의 삶이다.



물욕은 사람의 마음을 유혹한다. 작가 이철환은 "삶은 물질과의 싸움이다. 물질은 인간의 본성과 인간의 감정을 제멋대로 왜곡시킨다. 물질에 대한 집착이 강하면 강할수록 '큰 기쁨'은 있어도 '긴 기쁨'은 없다. 물질이 인간관계, 심지어는 가족관계까지도 회복될 수 없을 만큼 흔들어 놓는다."고 말한다. 물질의 유용한 쓰임은 품격이다. 자신이 좋아하는 일을 찾아 이루고, 부끄럽지 않은 일에 물질을 투자하는 것이 진정한 호모 비아토르의 삶이다.

이종완 농협 안성교육원 교수

'호모 비아토르'의 삶은 의미 있는 시간과 물질을 움켜쥐고, 무의미한 시간과 물질을 버리는 일상으로 완성된다.

중부매일 jb@jbnews.com

<저작권자 © 중부매일, 무단 전재 및 재배포 금지>