'충청 승리=대선 필승', 또 적중 방송 3社 출구조사 결과

충북, 문재인 38.9% vs 홍준표 24.9%

충남, 문재인 40.2% vs 안철수 23.7%

대전, 문재인 42.7% vs 안철수 24.1%

김성호 기자

6면 [지면보기]

댓글 0 글씨키우기

글씨줄이기 메일보내기

인쇄하기 페이스북

트위터

구글

카카오스토리