[중부매일 김성호 기자] 더불어민주당 이상민 의원(대전유성을)은 29일 오전 10시 국회의원회관 제8간담회실에서 '문재인 정부의 성공적 전자정부 정책방향과 IT 생태계'를 주제로 '새 정부 IT 서비스 미래 전략 세미나'를 개최한다. (사)한국IT서비스학회(권순범 회장, 국민대학교 교수)와 공동주최다.



이번 토론회는 새 정부의 혁신적 IT 정책기획의 주요한 의제를 공론장인 국회에서 논의함으로써 국정기획에 기여하고자 한다는 게 이 의원의 설명이다.



이날 세미나는 정윤기 국장(행정자치부 전자정부국)의 '지능형 정부혁신과 전자정부의 역할'이라는 제목의 기조발제를 시작으로 패널토론이 열릴 예정이다.



패널로는 김광용 명예회장(한국IT서비스학회), 이상학 국장(미래창조과학부 소프트웨어정책관), 장윤옥 편집장(머니투데이 테크M), 권호열 교수(정보시스템감리협회·강원대), 김민선 소장(한국생산기술연구원 국가산업융합지원센터), 김종태 본부장(솔리데오시스템즈) 등 민관학의 전문가들이 참석한다.



이들은 기조발제를 듣고 새 정부의 IT서비스 산업의 미래 전략과 과제에 대해 심도 있는 토론을 벌일 예정이다.

김성호 기자 ksh3752@jbnews.com

