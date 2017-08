국제라이온스 협회 충북지구가 수해피해복구현장에서 무료급식을 실시했다. 당시 기념사진 / 중부매일 DB

지난 달 16일 아침 쏟아지던 장대비가 우리 지역에 그렇게 큰 피해를 몰고 올 줄은 상상도 못했다. 아침에 교회 가면서 비가 참 많이 오는구나 하는 느낌을 받았다. 그런데 그게 아니었다. 오전 내내 내린 비가 기상관측 이래 시간당 두 번째라 하고, 무심천이 거의 넘칠 지경이었으며, 가경천이 넘쳐 아파트 지하주차장에 물이 들어찼다고 하는 말에 아연했다. 청주지방이 이렇게 큰 수해를 입게 된 것이 22년 만이라는 소식도 마음을 불편하게 했다. 사망 7명, 이재민 2,141명에 634억에 달하는 물적 피해가 발생했다는 사실이 더욱 가슴 아프게 했다.



지역에서 신세지며 사는 자로서, 또 봉사단체인 라이온스클럽 지도자로서, 뭔가 도와야 한다는 생각에 머리가 무거웠다. 우선 라이온스 충북지구 총재에게 많은 라이온들이 수해복구현장에서 힘을 합하는 것이 좋겠다고 조언해, 일주일 내내 라이온들이 클럽별로 괴산, 청천, 청주, 미원, 낭성 등지에 나가 봉사하게 했다. 라이온스국제재단 긴급구호자금 1만 달러로 봉사자들에게 도시락을 배급하고, 별도 재해구호사업비 10만 달러를 신청토록 했다. 내 소속 한벌라이온스클럽 회장에게 연락해 미원클럽과 합동으로 미원면내 피해농가의 복구작업을 도왔다.



다른 지역 라이온들의 관심도 컸다. 대구지구 50여명의 라이온들이 찾아와 우리 지구 라이온들과 복구에 땀 흘렸다. 서울 강북지구는 수재의연금 3천만원을, 경기북부지구는 1천만원을 청주 시에 기탁했다. 한편 전북지구 5개 클럽이 합동으로 이불 선풍기 등 구호품을 대량으로 구입해 피해자들에게 직접 전달하기도 했다. 이런 모습을 보면서 '함께 함'의 기쁨과 힘을 느낄 수 있었다. 라이온스 뿐 아니라 적십자를 비롯한 많은 단체와 군인, 공무원, 시민들이 함께 아픔을 나누고 힘을 보탰다. 그래서 2주 내에 인력이 들어가는 복구는 대부분 해결되었다. 혼자는 못하는 일도 여럿이는 할 수 있다. '함께 하는 힘'이다.



지난 7월 국제라이온스협회 회장으로 취임한 인도의 나레시 아가왈 라이온은 그런 면에서 '우리의 힘(Power of We)'을 강조한다. 100년간 축적된 라이온스클럽의 힘으로 세상을 변화시킬 수 있다고 강조한다. 그 힘을 바탕으로 '실천의 힘(Power of Action)'을 통해, '봉사의 힘(Power of Service)'을 발휘해 질병과 기아가 없는 더 나은 세상을 만들자고 한다. 그 어간에 나도 7월부터 1년간 한국라이온스를 대표하는 라이온스협회 한국연합회장으로 봉사하게 됐다. 라이온 된 지 20년 만이고, 충북에서는 최초다. 어깨가 무겁다, 58년 전통, 3개 복합지구, 21개 지구, 8만 한국라이온스를 대표한다는 것이. 과연 내가 맡아야 할지를 놓고 두어 달 고민했다. 제도상 2년차 국제이사가 맡아야 할 당연직이긴 해도, 능력부족과 적잖은 장애물 때문이었다. 지구총재와 주요보직을 거쳐 여기까지 이르도록 응원해준 3천900여 충북지구 라이온들의 바람을 저버릴 수 없어서 받아들였다.



지난 100년간 국제라이온스협회는 213개국 145만 라이온들이 힘을 합쳐 더 나은 세상을 만들기 위한 자발적 봉사를 벌여왔다. 이제 2세기를 맞아 매년 2억 명에게 봉사하는 것을 목표로 다양한 봉사활동을 펼치고 있다. 애초 당뇨병환자 구호를 시작으로 환경, 청소년, 기아, 재난, 시력 등 봉사에 더하여, 소아암 퇴치, 라이온스 퀘스트를 통한 청소년 인성교육, 난개발 방지 및 이산화탄소 저감 운동 등 지구환경보호를 위한 많은 봉사를 행하고 있다. 해마다 1억 달러 이상의 전 지구적 봉사를 펼치는 라이온스재단에 한국 라이온들이 매년 500-600만 달러를 기부하며, 충북지구의 경우 35만 달러 이상을 기부한다.

유재풍 변호사

함께 하면 변화시킬 수 있다. 이번 청주 괴산 등을 덮친 수해복구에 많은 이들이 힘을 모은 것처럼, 함께 하면 무엇이든 할 수 있다. 굳이 '봉사'라는 이름을 쓸 필요는 없다. 힘을 합쳐 어려운 이들을 돕는 것은 인지상정(人之常情)이기에. 지역에 발붙여 신세지고 사는 지역민으로서, 또 세계 최대 봉사단체의 지도자로서, 봉사자들을 격려하고 위로하며 앞장서서 겸손히 섬겨나갈 것을 다짐한다.

