신용달교수

[중부매일 윤여군 기자] U1대학교 정보통신보안학과 신용달(55) 교수가 세계적인 인명사전 '마르퀴즈 후즈 후 인 더 월드(Marquis Who's Who In the World)'2017년 판에 등재됐다.



신 교수는 디지털포렌식에 관한 우수 논문을 국내외 학술지에 여러 차례 게재한 성과가 마르퀴즈로부터 높이 인정받았다.



'마르퀴즈 후즈 후'는 1899년부터 발간되어 온 대표적인 인명사전 발간기관으로 전 세계 각국에서 과학, 공학, 예술, 문화 등 각 분야에서 훌륭한 업적을 이룬 인물이나 지도자 중 엄정한 심사를 거쳐 선정 등재하고 있다.

윤여군 기자 yyg590@jbnews.com

