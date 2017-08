윤여표 충북대 총장(우)과 장갑수 재캐나다 한국과학기술자협회장(좌)이 업무협약을 체결했다. / 충북대학교 제공

[중부매일 김금란 기자] 충북대 윤여표 총장과 보안컨설팅 연계전공 학생들이 6~8일 캐나다 몬트리올 메리어트 샤토 샴플랑 호텔에서 열린 '2017 한국-캐나다 과학기술학술대회(CKC-2017)'에 참석한다.



윤 총장은 이 자리에서 재캐나다한국과학기술자협회(AKCSE)와 국제협력 관계 촉진을 위한 업무협약을 체결했다.



양 기관은 4차 산업혁명 시대 과학기술 기반의 융합·혁신을 창출하기 위한 교류프로그램 시행과 국제협력관계 촉진을 약속했다.



세부적으로 ▶협력프로그램 시행을 위한 구성원 간의 교류 ▶공동연구프로젝트의 개발과 시행 ▶산학협력공조체제의 구축 ▶정보의 교환·교류 ▶협력가능분야에 대한 공동프로그램 개발·시행에 힘쓸 예정이다.



또한 창업을 희망하는 학생 5명이 학회에서 구두세션과 포스터 세션에서 2건의 IT 분야의 사업계획을 발표했다.



이희철(경영정보학과 4학년), 권순우(컴퓨터공학과 3학년)학생 팀은 '요리사 및 소비자를 위한 웹 플랫폼(Web platform for the cook and consumer)'을, 임정현(컴퓨터공학과 4학년), 송지윤(〃), 박상우(〃)학생 팀은 '푸드 뷰(Food View)'를 주제로 발표했다.



윤여표 총장은 간담회 자리에서 "학생들이 직접 짠 아이디어를 국제학회에 직접 선보이고 평가받는 모습을 보니 대견하다"며 "꿈에 날개를 달 수 있도록 다방면으로 지원을 아끼지 않겠으니 끝까지 연구하길 바란다."고 말했다.

