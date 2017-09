한남대 신명희 교수, '마르퀴즈 후즈 후 인더월드 2018년 판 등재'

한남대 신명희 교수

[중부매일 이종순 기자] 한남대 신명희(탈메이지교양교육대학)교수가 세계 3대 인명사전중 하나인 '마르퀴즈 후즈 후 인더월드(Marquis Who’s Who in the World)' 2018년 판에 등재됐다고 26일 밝혔다.

100여년의 역사를 가진 마르퀴즈 후즈 후 인더월드(Marquis Who’s Who in the World)' 에 등재된 영어학(영어교육)을 전공한 신명희 교수는 학생들의 정의적 측면(Affective factors)을 고려한 다양한 교수법에 관심을 가지고 연구하고 있으며 최근 Flipped Learning 및 다양한 영어교수법의 영어교육 현장 적용에 관한 연구를 활발하게 해 그 성과를 인정받았다.

최근 한국대학교육협의회 주체 대학 교수법 및 학습법 프로그램 공모전에서 '교감과 소통이 있는 강의실'이란 주제의 연구로 우수상을, 지난 7월 일본 북해도에서 개최된 국제융합학술대회(International Conference for Convergence Technology 2018)에서 'How to Use Artificial Intelligence in the English Learning Classroom' 연구로 최우수 연구상을 수상했다.

또한, 2013년, 2014년, 2016년 국제융합학술대회 최우수 논문상을 수상한 바 있다.

