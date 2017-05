충북대병원 / 중부매일 DB

[중부매일 김정미 기자] 충북대병원은 국내 최고의 전자 IT 분야 전문생산 연구기관인 전자부품연구원(KETI)과 의료 IT 융합분야 발전을 위한 MOU를 체결했다.



이번 협약체결에 따라 전자부품연구원은 Barrier-Free 의료기기 개발 및 품질관리, 인증지원 등에 필요한 정보·기술 등을 충북대병원에 제공할 예정이다. 또한 충북대병원은 전문의료진과의 소통을 통해 전자·IT 신기술을 개발할 수 있도록 지원할 계획이다.



조명찬 병원장은 "국내 최고의 전자 IT 분야 전문생산 연구기관인 전자부품연구원과 협력해 의료 IT 융합분야의 발전을 위해 노력할 것"이라고 말했다.



또한 "이번 MOU를 통해 Barrier-Free 의료기기 개발에 필요한 정보 및 기술을 적극적으로 활용할 계획"이라고 덧붙였다.

