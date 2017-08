[중부매일 이지효 기자] 충북도립교향악단의 기획연주회 '뮤지컬과 영화음악으로 만나는 아름다운 동행'이 오는 23일 저녁 7시 30분 청주아트홀에서 개최된다.



이번 기획연주회는 KBS2 TV 음악방송 '불후의 명곡' 출연으로 유명세를 더하고 있는 국악인 김나니, 뮤지컬 가수 하나린, 태평소 협연에 김율희, 3테너 이규철, 최성수, 김주완 등이 출연해 친숙한 음악으로 꾸며진다.



첫 번째 무대는 웨버의 '오페라 유령'이 연주된다. 오페라 유령은 오페라를 소재로 한 소설을 원작으로 만들어진 뮤지컬로 일반 대중들에게 널리 알려진 귀 익은 음악으로 도립교향악단의 섬세한 연주력이 기대되는 곡이기도 하다.



두 번째 무대는 테너 3인의 뮤지컬 삽입곡 공연으로 이규철 테너의 '웨스트 사이드 스토리' 삽입곡 '마리아(Maria)'를 시작으로, 최성수 테너의 '지킬 앤 하이드' 삽입곡 '지금 이 순간(This is the moment)', 김주완 테너의 '맨 오브 라만차' 삽입곡 '임파서블 드림(Impossible Dream)' 순으로 공연된다.



성악가들의 무대에 이어 뮤지컬 가수 하나린이 뮤지컬 '오페라의 유령' 삽입곡 '띵크 오브 미(Think of me)' 와 뮤지컬 '캣츠' 삽입곡 '메모리(Memory)'을 선사한다.



이어 관악기 플루겔혼 연주로 유명한 척 맨지오니의 '산체스의 아이들'이 도립교향악단과 김율희의 태평소 협연으로 이루어지는데 이 곡은 국악과 양악의 만남으로 이슈가 되기도 한 곡으로 국악기 연주자의 화려한 테크닉과 고도의 음악성을 요구한 곡으로도 유명하다.



이외에도 도립교향악단의 섬세한 연주가 돋보이는 영화 하얀거탑 OST 수록곡 '비 로제트(B.Rossette)'와 KBS2 TV 음악방송 '불후의 명곡'에 출연해 유명세를 더하고 있는 소리꾼 김나니가 '민요연곡', '아름다운 나라', '해조곡'을 부른다.



마지막으로 뮤지컬 '노트르담 드 파리' 삽입곡 '대성당들의 시대(Le temps des cathedrales)'와 뮤지컬 '웨스트 사이드 스토리' 삽입곡 '오늘밤(Tonight)'이 성악가들의 합창으로 공연된다.



충북도립교향악단 기획연주회 '뮤지컬과 영화음악으로 만나는 아름다운 동행'은 만 7세 이상 입장 가능하고 전석 무료다. 좌석권은 공연세상(1544-7860)에서 예약가능하며, 공연 시작 30분전부터 선착순 입장도 가능하다.

이지효 기자 jhlee@jbnews.com

