충북도립대 조동욱 교수, 마르퀴즈 후즈 후 등재

[중부매일 윤여군 기자] 충북도립대 생체신호분석연구실의 조동욱교수(59)가 세계 3대 인명사전 중 하나인 '마르퀴즈 후즈 후(Marquis Who's Who)'에서 발행하는 '2018년 후즈후 인더월드(Who's Who in the World)'에 등재된다.



'마르퀴즈 후즈 후'는 100년이 넘는 역사 및 엄격한 인물선정 기준 등으로 미국 인명정보기관(AIB), 영국 케임브리지 국제인명센터(IBC)와 함께 세계 3대 인명사전으로 꼽힌다.



그 동안 조교수는 음성을 기반으로 한 질병 관련 분야 및 사회적 요구사항이 지대한 음성 분석 분야에 많은 연구를 수행해 왔으며 이를 기반으로 다수의 논문을 SCI급 논문지와 KCI 논문지에 게재했다.



이와 함께 한국통신학회 LG학술대상, 한국정보처리학회 학술대상 등을 수상했으며 무엇보다 연구실 제자 양성을 통해 대한민국 인재상(강덕현, 현재 삼성전자 근무)을 수상 하게 하는 등 학생지도에도 각별한 성과를 거두었다



현재 한국통신학회 부회장과 한국정보처리학회 협동부회장도 맡고 있다.

